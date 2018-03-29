أمير الباحة يستقبل الطالب العمري.. قصة بدأت بالأمانة وانتهت بالتكريم

‏‫المواطن - محمد المقصّي - الباحة :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في مكتب سموه بالإمارة اليوم، الطالب عمر بن محمد عبدالله العمري، الذي دفعته أمانته ودماثة خلقه لإعادة مبلغ من المال لصاحبه.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالطالب والحاضرين معه، ومشرف سناب الجنوب عبدالعزيز كرتان، مشيداً سموه بالطالب وما قام به من تصرف نبيل، ومقدماً التهنئة لوالد الطالب على ما يحمله من حسن خُلق ونزاهة وقيم نبيلة، الأمر الذي يعد نموذجاً لمجتمعنا، وما يتمتع به من قيم نبيلة وأخلاق رفيعة حث عليها ديننا الحنيف، مؤكداً سموه بأن صفة الأمانة قيمة عليا من القيم الإنسانيّة، وخلقٌ رفيع من الأخلاق الكريمة ، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وقدم الطالب ووالده عظيم شكرهما لسمو أمير الباحة على استقباله وتكريمه غير المستغرب من ولاة الأمر، حفظهم الله، داعين الله العلي القدير أن يحفظ للمملكة قادتها وأمنها.

وفي نهاية الاستقبال قدم سمّوه للطالب العمري درع الإمارة للتميّز، ومكافأة مالية نظير ما قام به.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي.

وتعود تفاصيل قصة الطالب العمري إلى أوائل الشهر الجاري، حيث يدرس بالصف السادس الابتدائي، ووجد مبلغاً مالياً، سقط من صاحبه عند مكان لبيع الموز والكادي بقرية ذي عين.

وروى والد الطفل لصحيفة “المواطن” تفاصيل القصة بقوله: “عندما كان عمر ذاهباً من بيته للنادي، ومر بجوار بسطة يجتمع فيها أهالي قرية ذي عين لبيع منتوجاتهم من الموز والكادي، رأى ظرفاً ملقى على الأرض، فقام بأخذه وفتحه ليجد بداخله مبلغاً مالياً فأبلغ المتواجدين في الموقع بالقصة، ثم عاد إلى البيت وأخبر والده ووالدته بموضوع الظرف والمبلغ المفقود، بعد ذلك أتى صاحب المال عند البسطة يبحث عن ماله المفقود ليتم سؤاله عن علامات الظرف وما بداخله من مال، وبعد التأكد من صحة كلامه، قام الطفل عمر ووالده بتسليم الرجل ماله، ليقدم شكره وامتنانه للطفل على أمانته.







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