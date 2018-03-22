أمير الباحة يقرر إعادة تشكيل لجان إصلاح ذات البين

المواطن - الباحة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، قراراً يقضي بإعادة تشكيل لجنة إصلاح ذات البين الرئيسية بالمنطقة واللجان الفرعية التابعة لها في المحافظات والمراكز, وإعادة الثقة بأمينها السابق محفوظ بن عبدالله الغامدي.

وتضمن قرار سمو أمير المنطقة دعم اللجان بكفاءات جديدة من المشايخ وطلبة العلم وأصحاب الخبرات والشهادات في هذا المجال، كما تم إدخال العنصر النسائي من المتعاونات من ذوي الاختصاص والشهادات واللاتي لهن خبرة طويلة في مثل هذا المجال وذلك كعضوات فاعلات.

وأوضح أمين عام اللجنة محفوظ بن عبدالله الغامدي, أنه منذ تأسيس اللجنة قبل أربع سنوات حظيت بالثقة بين أبناء المنطقة ويحال لها العديد من القضايا من الجهات الحكومية ومن المحاكم والنيابة العامة والمشايخ ومعرفي القرى أو من يأتي إليها بصفة شخصية، مشيراً إلى أنه تم مباشرة نحو 3554 قضية للسعي بالصلح وإنهاء 2489 قضية خلال الدورة الأولى من أعمال اللجنة.

وبين أن تلك القضايا التي تم حلها تتمثل في القضايا الأسرية الزوجية الاجتماعية والعقارات والأراضي والعفو والعقوق والخلافات المالية وغيرها من مجموع القضايا التي تمثل ما نسبته 68%، مفيداً أن اللجنة تعمل على فترتين صباحية ومسائية بمقرها الرئيسي في مقر إمارة المنطقة بالباحة ولها مكتب مسائي بجوار ميدان الشهداء بالظفير.







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