أمير عسير يقلد مدير إدارة مكافحة المخدرات رتبته الجديدة

أمير عسير يقلد مدير إدارة مكافحة المخدرات رتبته الجديدة

2018/03/25
الساعة 2:27 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء سعد بن عبدالله العمري رتبته الجديدة إثر صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبه لواء.

وأعرب سمو أمير منطقة عسير عن تمنياته للواء العمري بالتوفيق والسداد وأن ينفع به دينه ووطنه.

من جانبه رفع اللواء سعد العمري شكره وتقديره لولاة الأمر على هذه الثقة الغالية, مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لمزيد من العطاء والتضحية لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

ف
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