أمير ويلز يقيم مأدبة عشاء على شرف ولي العهد

المواطن - واس

أقام صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز مأدبة عشاء في العاصمة البريطانية لندن على شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة زيارته الحالية للمملكة المتحدة .



حضر المأدبة من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان .

فيما حضر من الجانب البريطاني صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبرج وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :