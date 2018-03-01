أمين عام الفيفا تتمنى التوفيق للسعودية بالمونديال

المواطن- عبدالناصر سيد

أعربت فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن أمنياتها بالتوفيق للمنتخب السعودي خلال مشواره ببطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا العام الجاري.

جاء ذلك خلال تواجد الوفد السعودي في سوتشي الروسية للمشاركة في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة للمنتخبات المشاركة في العرس العالمي.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه المنشور على موقعه الالكتروني، إن الوفد التقى بالأمين العام للفيفا فاطمة سامورا التي عبرت عن أمنيتها بالتوفيق للأخضر في كأس العالم.

ويُذكر أن الوفد السعودي يضم المسؤول الأمني اللواء إبراهيم الحوطي، والدكتور صالح الحارثي المشرف على الجهاز الطبي للمنتخب، ومانويل سوريز مساعد المدير الفني، وأحمد عزوني مدير إدارة التسويق بالاتحاد السعودي، ومحمد الحميد المنسق العام للمنتخب، ومصعب العلوان الذي يشغل إداري الفريق، وفهد السليم المنسق الإعلامي.







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