أنباء عن انفجار بمنطقة رومفورد وسط لندن

أنباء عن انفجار بمنطقة رومفورد وسط لندن

2018/03/04
الساعة 10:00 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

بدأت السلطات البريطانية التحقيق في أنباء وقوع انفجار في رومفورد، شمال شرقي العاصمة لندن، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن مصدر في السلطات أنه لم يتم التعامل مع الحادث حتى الآن، على أنه مرتبط بأعمال إرهابية.

وقالت الشرطة في بيان على تويتر: “يتواجد رجال شرطة وغيرهم من عمال الطوارئ في الموقع، بشارع فرنهام في هارولدهيل، بعد تقارير عن وقوع انفجار”.

وأضاف البيان: “لم يُعرف السبب بعد، لكن لا يتم التعامل مع الحدث على أنه مرتبط بالإرهاب. ننتظر مزيدًا من التفاصيل عن وقوع جرحى. ننصح المشاة وسائقي السيارات بتجنب المنطقة”.

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