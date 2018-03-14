أندية اليونان تواجه خطر الاستبعاد دوليًا

المواطن – متابعة

قال هيربرت هوبل رئيس لجنة المراقبة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن استبعاد الفرق اليونانية من البطولات الدولية احتمال وارد.

وجاء ذلك بعد دخول رئيس نادي باوك اليوناني بسلاح ناري إلى أرض الملعب اعتراضًا على قرار حكم مباراة فريقه أمام آيك أثينا بالدوري المحلي.

وأكد هوبل أن بطولة اليونان التي تمزقها العنف ستكون على حافة الهاوية، وستواجه أندية يونانية خطر الاستبعاد من المنافسة الدولية ما لم تتخذ السلطات إجراءات سريعة حيال ذلك الأمر.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك وعد بأن يلقي جميع أصحاب المصلحة أسلحتهم ولا يوجد مكان للعنف في الملاعب”.

ونشبت أزمة يوم الأحد الماضي بعد أن اقتحم مالك باوك أرضية الملعب حاملًا مسدسه.

واعتذر مالك النادي إيفان ساففيديس أمس عن الواقعة، لكن ناديه يواجه الهبوط بعدما طلب المدعي الرياضي إجراء تأديبيًا بشأن الحادث.







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