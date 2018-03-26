أهداف كريستيانو رونالدو تُظهر دوره هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، في استعادة مستواه المميز والعودة إلى سجله التهديفي الرائع خلال عام 2018.

وتكشف الأهداف التي سجلها كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني هذا الموسم عن دوره في ريال مدريد، حيث أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن قائد المنتخب البرتغالي أصبح مهاجمًا أكثر من لعبه في مركز الجناح.

وبرهنت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، على ذلك بأن أهداف كريستيانو رونالدو الـ22 مع ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني الموسم الرياضي الجاري، جاءت جميعها من داخل منطقة الجزاء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كريستيانو رونالدو أحرز هدفين فقط هذا الموسم من خارج منطقة الجزاء، في شباك بروسيا دورتموند ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفي نهائي كأس العالم للأندية أمام جريميو البرازيلي.

ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 22 هدفًا، خلف نجم برشلونة ليونيل ميسي، فيما يتصدر قائد المنتخب البرتغالي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ12 هدفًا.







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