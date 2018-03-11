أوبو تحدد موعد إطلاق هاتفها الجديد F7

المواطن - متابعة

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد F5، والذي يأتي ضمن فئة “F” خلال نوفمبر الماضي، حيث يعتبر أحد الهواتف الراقية التي تركز على مواصفات الكاميرا، إلا أن أحدث تقارير أشارت إلى أن الشركة تستعد لإطلاق النسخة الجديدة من الهاتف، والتي ستحمل اسم OPPO F7 في 26 مارس الجاري.

ووفقًا لما نشره موقع fonearena الهندي، فقد تخطت شركة أوبو إصدار F6 وأطلقت F7 بشكل مباشر، كما أنها نشرت صورة دعائية للهاتف تظهر شاشة كاملة مع شق في الأعلى وحواف صغيرة، والذي يشبه إلى حد كبير هاتف OPPO R15 الذي سيجرى إطلاقه في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحتى الآن لم تكشف الشركة عن أي مواصفات رسمية للهاتف، ولكن بعض التقارير أشارت مؤخرًا إلى أن الهاتف سيمتلك شاشة 6.2 بوصة، بنسبة عرض لارتفاع 9:19، وشاشة تغطي حوالي 89.09% من حجم الشاشة، فما ينتظر أن يمتلك الهاتف كاميرا أمامية بقوة 25 ميجا بيكسل، مع مميزات الذكاء الاصطناعي، مثل وضع الفلاتر على الصور بشكل تلقائي، وملصقات الواقع المعزز وغيرها من المميزات الأخرى.







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