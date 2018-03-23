أوكرانيا تتقدم.. وفهد المولد يتعادل سريعًا

المواطن - مروة نبيل

تقدم المنتخب الأوكراني الأول لكرة القدم على نظيره السعودي في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول من المباراة الودية الدولية، عن طريق لاعبه بيلايب بودكيفسكي.

ونجح نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فهد المولد في تسجيل هدف التعادل في مرمى أوكرانيا في الدقيقة 37، لتُصبح النتيجة 1/ 1.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الأوكراني وديًّا على ملعب بلدية ماربيا في إسبانيا، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لانطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.

ودفع مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بالقوة الضاربة في التشكيلة الأساسية لمباراة أوكرانيا الودية، حيث جاء تشكيل الأخضر كالتالي: ياسر المسيليم، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، منصور الحربي، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، يحيى الشهري، سالم الدوسري، فهد المولد، محمد السهلاوي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :