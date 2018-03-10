أول تعليق من الخطيب على هتافات جماهير الأهلي ضد السعيد وفتحي

المواطن - القاهرة

في أول تعليق له على هتافات جماهير النادي الأهلي ضد اللاعبين عبدالله السعيد وأحمد فتحي، استنكر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سلوك البعض من مشجعي الأهلي.

وقال الخطيب: إن هتافات بعض جماهير الأهلي كانت غير لائقة، وهذه التصرفات مرفوضة تماماً، موضحاً أنه لا يجب الإساءة للاعبين بأي حال.

وأضاف: إذا كان الأهلي صاحب الفضل على جميع أبنائه فإن السعيد وفتحي أعطيا الأهلي ومنتخب مصر الكثير على مدار سنوات، وأسعدا الجماهير ولا يمكن التعامل معهما بهذه الطريقة.

وكانت مباراة الأهلي ومونانا الغابوني بدوري أبطال إفريقيا قد شهدت هتافات ضد اللاعبين من قِبل بعض مشجعي النادي الأهلي لرفضهما التجديد للنادي.

وتابع الخطيب، في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه يتمنى أن يستكمل اللاعبان المسيرة مع الأهلي، وإن لم يحدث هذا سيتم تكريمهما بالشكل اللائق، لأن علاقة الأهلي ولاعبيه أكبر من أي عقد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعبين مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وتشير تكهنات إلى احتمال انتقالهما لأندية خليجية.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزاً كاسحاً على حساب نظيره مونانا الغابوني، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي، بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات ذهاب دور الـ32 لرابطة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2018.







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