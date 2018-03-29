أول تعليق من جابر عيسى بعد مشاركته مع فياريال

المواطن - مروة نبيل

علق لاعب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، جابر عيسى، المحترف في صفوف نادي فياريال “فئة ب”، على مشاركته الأولى مع الفريق الإسباني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر جابر عيسى صورة له وهو يحمل قميص المنتخب السعودي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “الحمد الله على الفوز اليوم أول مشاركة لي مع نادي فياريال والقادم أفضل بإذن الله”.

وتفاعلت الجماهير السعودية والعربية مع تغريدة جابر عيسى على “تويتر”، وتمنوا للاعب المنتخب السعودي التوفيق مع فريق فياريال الإسباني والمشاركة معه بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.

وانضم لاعب المواليد جابر عيسى إلى صفوف نادي فياريال الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بدعم من الهيئة العامة للرياضة التي تسعى لتطوير اللاعبين قبل مشاركات المنتخب السعودي القادمة.







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