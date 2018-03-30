أول تعليق من رئيس الفيصلي بعد الفوز على الأهلي السعودي

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، عن سعادته البالغة بالفوز على الأهلي السعودي والتأهل إلى نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

وقال فهد المدلج، خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” بعد مباراة الأهلي السعودي في كأس الملك: “أبارك لجميع محبي وجماهير الفيصلي التأهل للمباراة النهائية في كأس الملك والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين”.

وواصل رئيس نادي الفيصلي تصريحاته بعد مباراة الأهلي السعودي قائلًا: “هدفنا الحصول على كأس خادم الحرمين الشريفين ومكافآت الوصول للنهائي من الاتحاد السعودي 5 مليون، ولكن هدفنا تحقيق اللقب والحصول على 10 مليون ريال بإذن الله”.

واختتم فهد المدلج تصريحاته الإذاعية قائلًا: “إحنا ما نجيب لاعبين أو مدربين ونكلبشهم.. لدينا عقود مع مدرب الفيصلي ومع لاعبينا، والعقد شريعة المتعاقدين”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي قد فجر مفاجأة كبرى بإقصاء الأهلي السعودي من الدور نصف نهائي لبطولة كأس الملك والصعود لنهائي المسابقة، بهدف نظيف أحرزه لاعبه البرازيلي زي لوف إدواردو، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو للمرة الأولى في ملاعب المملكة.

وفشل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي السعودي العودة إلى المباراة وتسجيل هدف التعادل والفوز بالمباراة، ليودع الراقي منافسات كأس الملك من الدور نصف النهائي ويفشل في الحصول على دفعة معنوية قوية قبل مباراة الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.







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