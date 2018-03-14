أول تعليق من سعود آل سويلم بعد تكليفه برئاسة النصر

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر الجديد، سعود بن محمد آل سويلم، الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد قرار تعيينه رئيسًا للعالمي.

وقال سعود آل سويلم عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قبل قليل: “أشكر معالي الأستاذ تركي آل الشيخ على تكليفي برئاسة مجلس إدارة نادي النصر.. وأؤكد لجماهير العالمي أنني سأبذل الغالي والنفيس لخدمة كيان العالمي لتحقيق ما يستحقه عشاقه من بطولات وإنجازات”.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أعلن، قبل قليل، عن تكليف سعود آل سويلم برئاسة العالمي، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “تم تكليف أخي سعود بن محمد آل سويلم برئاسة نادي النصر.. أتمنى له كل التوفيق وأشكر الأخ سلمان المالك على ما قدمه من عمل في المرحلة الماضية”.

وقرر تركي آل الشيخ حل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة فيصل بن تركي، قبل أكثر من شهرين، مستندًا إلى المادة 36 والمادة 59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وقرر تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي، قبل أن يُكلف سعود آل سويلم برئاسة العالمي اليوم.







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