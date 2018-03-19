أول تعليق من فلاديمير بوتين بعد فوزه بالولاية الرابعة في روسيا

المواطن- متابعة

شكر الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، الذي حقق فوزًا كاسحًا في انتخابات الرئاسة، جميع ناخبيه، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة روسيا.

وأكد بوتين، في كلمة ألقاها خلال تجمع كبير خاص أقيم مساء أمس الأحد وسط موسكو بمناسبة ذكرى انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا: “أود أن أوجه إلى كل من اجتمع اليوم هنا في موسكو ولجميع أنصارنا على أراضي بلادنا الكبيرة برمتها، شكرًا جزيلًا لكم على هذه النتيجة”.

وتابع بوتين: “أرى في ذلك تقديرًا لما أنجز خلال السنوات الأخيرة في ظروف صعبة جدًّا، أرى ثقة الناس بنا وأملهم في أن نعمل بمثل هذه الدرجة من المسؤولية لتحقيق نتائج أكبر”.







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