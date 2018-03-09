أول تغريدة من ترامب عقب الإعلان عن لقاء مرتقب مع زعيم كوريا الشمالية

أول تغريدة من ترامب عقب الإعلان عن لقاء مرتقب مع زعيم كوريا الشمالية

2018/03/09
الساعة 1:09 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمرونة التي أبداها زعيم كوريا الشمالية فيما يتعلق بتجميد ملف الأسلحة النووية.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وافق على لقاء  كيم جونغ أون في أي وقت وأي مكان فيما يؤكد المحللون أن اللقاء سيكون قبل مايو المقبل.

وفي أول تعليق له على اللقاء المرتقب، أكد ترامب أن العقوبات لن ترفع عن بيونغ يانغ حتى التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وقال ترامب مغردًا: “يتحدث كيم جونغ أون مع ممثلي كوريا الجنوبية عن نزع الأسلحة النووية، لا مجرد تجميد (برنامج بيونغ يانغ النووي)، وكذلك لن تجرى أي تجارب صاروخية خلال هذه الفترة. ما أحرز هو تقدم عظيم لكن العقوبات ستبقى سارية حتى التوصل إلى الاتفاق”.

وسبق أن أكد مستشار الأمن الوطني الرئاسي الكوري الجنوبي جونغ إي يونغ للصحفيين في واشنطن أن الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي اتفقا على عقد لقاء قمة قبل نهاية مايو.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب سيقبل دعوة كيم للقائه، وسيتم تحديد مكان انعقاد الاجتماع وتوقيته مستقبلا.

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