أول تغريدة من ترامب عقب الإعلان عن لقاء مرتقب مع زعيم كوريا الشمالية

المواطن - متابعة

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمرونة التي أبداها زعيم كوريا الشمالية فيما يتعلق بتجميد ملف الأسلحة النووية.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وافق على لقاء كيم جونغ أون في أي وقت وأي مكان فيما يؤكد المحللون أن اللقاء سيكون قبل مايو المقبل.

وفي أول تعليق له على اللقاء المرتقب، أكد ترامب أن العقوبات لن ترفع عن بيونغ يانغ حتى التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وقال ترامب مغردًا: “يتحدث كيم جونغ أون مع ممثلي كوريا الجنوبية عن نزع الأسلحة النووية، لا مجرد تجميد (برنامج بيونغ يانغ النووي)، وكذلك لن تجرى أي تجارب صاروخية خلال هذه الفترة. ما أحرز هو تقدم عظيم لكن العقوبات ستبقى سارية حتى التوصل إلى الاتفاق”.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018