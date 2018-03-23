المواطن - متابعة
يبدو أن تويتر قد تحول إلى منصة لممارسة الأعمال السياسية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
فبعد ساعات من تغريدة ترامب التي تضمنت إقالة مستشار الأمن القومي وتعيين جون بولتون بدلا منه رد بولتون بتغريدة جديدة تفيد قبوله المنصب رسميا.
وقال جون بولتون: أعلن رسميا قبول هذا المنصب”، مضيفا: “إنه شرف لي أن يطلبني الرئيس ترامب لتولي منصب مستشار الأمن القومي.
وتابع: أتطلع للعمل مع الرئيس ترامب وفريق عمله لمواجهة التحديات وبذل الجهود لجعل أمريكا أكثر أمنا في الداخل، وأكثر قوة في الخارج.
وكان ترامب قد فاجأ العالم قبل أيام بإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون في تغريدة على موقع تويتر فيما لم يعلم الوزير باستقالته إلا بعد التغريد بها.