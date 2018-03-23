المواطن - متابعة

يبدو أن تويتر قد تحول إلى منصة لممارسة الأعمال السياسية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فبعد ساعات من تغريدة ترامب التي تضمنت إقالة مستشار الأمن القومي وتعيين جون بولتون بدلا منه رد بولتون بتغريدة جديدة تفيد قبوله المنصب رسميا.

وقال جون بولتون: أعلن رسميا قبول هذا المنصب”، مضيفا: “إنه شرف لي أن يطلبني الرئيس ترامب لتولي منصب مستشار الأمن القومي.

وتابع: أتطلع للعمل مع الرئيس ترامب وفريق عمله لمواجهة التحديات وبذل الجهود لجعل أمريكا أكثر أمنا في الداخل، وأكثر قوة في الخارج.

وكان ترامب قد فاجأ العالم قبل أيام بإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون في تغريدة على موقع تويتر فيما لم يعلم الوزير باستقالته إلا بعد التغريد بها.

عمل بولتون سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة من أغسطس 2005 حتى ديسمبر 2006 كعضو معين من قبل الرئيس جورج دبليو بوش.

والمعروف أن جون روبرت بولتون من مواليد 20 نوفمبر 1948 وهو محام ودبلوماسي أميركي خدم في عدة إدارات جمهورية.

بولتون هو زميل كبير في معهد المشاريع الأمريكية (AEI) وهو مستشار لمؤسسة فريدوم كابيتال لإدارة الاستثمارات،ومعلق في قناة فوكس نيوز، ومحام في مكتب دي سي كيركلاند وإليس للمحاماة في واشنطن العاصمة.

كان بولتون مستشار السياسة الخارجية للمرشح الرئاسي عام 2012 ميت رومني وشارك أيضا مع عدد من المراكز الفكرية ومعاهد السياسة المحافظة سياسيا، بما في ذلك معهد إيست ويست ديناميكس، والاتحاد القومي للأسلحة، واللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، ومجلس السياسة الوطنية (CNP)، ومعهد غيتستون، حيث عمل رئيسا للمنظمة.