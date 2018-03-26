أول رد روسي على طرد أميركا 62 دبلوماسيًا

المواطن - متابعة

في أول رد فعل روسي على قرار الولايات المتحدة طرد 62 دبلوماسيًا روسيًا اتهمتهم بالتجسس قال السفير الروسيى لدى واشنطن إن أميركا لا تفهم إلا لغة القوة.

وأبلغ السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، الخارجية الأميركية باحتجاج روسيا الشديد على ترحيل 60 من دبلوماسييها من أميركا.

إلى ذلك أكد عضو في مجلس الاتحاد الروسي أن موسكو ستطرد ما لا يقل عن 60 من أفراد البعثة الدبلوماسية الأميركية ردًا على قرار واشنطن طرد دبلوماسيين روس.

يذكر أن كلاً من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبولندا وهولندا وأوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية التشيك، أعلنت الاثنين، طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية طردها 4 دبلوماسيين روس، بينما طردت واشنطن 60 روسيا وصفتهم بأنهم “جواسيس” في إطار قضية سكريبال.

كما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل.

وقالت فرنسا إنها ستطرد أربعة دبلوماسيين روس في أعقاب هجوم سالزبري، حيث تعرض سكريبال وابنته يوليا لهجوم بغاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية يعود للحقبة السوفيتية يوم 4 مارس.







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