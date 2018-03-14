أول رد روسي على طرد 23 دبلوماسيا من لندن

المواطن - متابعة

في أول وأسرع رد فعل من موسكو على إمهال بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا أسبوعًا لمغادرة أراضيها على خلفية التورط في تسميم عميل مخابرات سابق،حذر السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، السلطات البريطانية من التدابير الردية في حال قيامها بترحيل الدبلوماسيين الروس.

وقال الدبلوماسي الروسي لقناة “سكاي نيوز”: “كل ما تم القيام به اليوم من قبل الحكومة البريطانية غير مقبول البتة، ونحن نعتبر ذلك استفزازا”.

وكانت لندن أمهلت روسيا أمس حتى منتصف الليل لتقديم تفسير لتسمم العميل سيرغي سكريبال وابنته في الرابع من مارس الجاري،إلا أن موسكو لم تستجب للتهديد البريطاني.

وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا في كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم ، إلى أن ترحيل الدبلوماسيين الروس سيقوض نشاط الاستخبارات الروسية في بريطانيا لسنوات عديدة.