أول لقاء لوكيل إمارة الرياض مع مدير شرطة المنطقة ونائبه عقب تعيينهما

المواطن - واس

التقى وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، مع مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ونائب مدير شرطة الرياض اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتطوير الأمني بين الإمارة والشرطة.

وخلال اللقاء الذي جاء عقب تعيينهما بمنصبهما الجديد، قدَّم الدكتور السديري خالص تهانيه وتبريكاته للواء المطيري واللواء المجيول بالتعيين، والثقة الغالية من سمو وزير الداخلية، ودعم سمو أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه، متمنيًا لهما التوفيق والسداد فيما كلفا به، ولافتًا الانتباه إلى عظم المسؤولية والأمانة التي سيكونان بعون الله قادرين وجديرين بحملها وأدائها.







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