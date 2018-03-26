أومتيتي يبتعد عند التمديد لنادي برشلونة لهذا السبب

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحفية، أن هناك أزمة تواجه نادي برشلونة الإسباني في تمديد عقد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، بسبب الطلبات المالية المبالغ فيها من اللاعب.

وطالب أومتيتي الحصول على 9 ملايين يورو كراتب صافٍ سنويًا، من أجل تجديد عقده مع نادي برشلونة الإسباني، إلا أن إدارة البلوجرانا رفضت طلب مدافع المنتخب الفرنسي، الذي يرغب في المساواة بالفئة الثانية، التي تضم أندريس إنيستا ولويس سواريز.

ويرغب المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، في التعاقد مع أومتيتي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والذي يُقدر بـ60 مليون يورو، بالإضافة إلى دفع الراتب الذي يُريده، وذلك بحسب صحيفة “سبورت”.

وأشارت “سبورت”، إلى أن أومتيتي بات بعيدًا عن تمديد تعاقده مع نادي برشلونة حتى الوقت الحالي، ويقترب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ والانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، روبرتو فيرنانديز، سيُحاول إقناع أومتيتي بالبقاء وتمديد تعاقده، على الرغم من الصعوبة الكبيرة التي سيواجها في ذلك، الأمر الذي دفع إدارة البلوجرانا في التفكير في بدلاء المدافع الفرنسي في حال رحيله.







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