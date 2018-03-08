أيدٍ ناعمة وعناية فائقة.. في خدمة عملاء طيران أديل

لكل مجال عنوان، ولكل صناعة واجهة، وعنوان وواجهة شركات الطيران حول العالم هي مراكز خدمات العملاء، حيث تتنافس كافة الشركات على رفع معايير المنافسة والتميز لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة التي تقدمها لعملائها.

ولأن كل شيء في طيران أديل ينبض بالحياة، بدءاً من أول ما تقع عيناك عليه؛ وهو شعارها ذو الألوان الزاهية، ومروراً بالموقع الإلكتروني الذي يفيض حركة وجمالاً، ووصولاً لمتن طائراتها الحديثة، وخدماتها المميزة.. لم يكن الأمر يتطلب سوى لمسة واحدة لتكتمل الصورة البهية، فعندما تدير قرص هاتفك أو تمرر أصابعك على مفاتيح لوحة أرقام جوالك أو حاسوبك لتتواصل مع طيرانك الاقتصادي المفضل، فستكون على الطرف الآخر أيادٍ ناعمة لسيدات سعوديات يقمن بالرد لخدمة جميع العملاء بكفاءة واقتدار، كما يتسمن بالإيجابية والحيوية.

وفي 14 سبتمبر 2017م دشن طيران أديل رسمياً مركز خدمات التواصل مع المسافرين، الذي يضم اليوم 19 سيدة سعودية على مستوى عالٍ من التدريب والتأهيل، وذلك للعمل في مجال خدمة العملاء من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً من يوم السبت إلى الخميس، ولا يتوقفن عن أداء مهامهن حتى في يوم الجمعة، حيث يباشرن عملهن من الواحدة ظهراً.

إيجابية وحيوية

ولإلقاء الضوء أكثر، تحدثنا المشرفة على المركز، السيدة وسن عبدالله، مبتدئةً بالقول: نحن في ״طيران أديل״ نحرص عند اختيار المرشحة لهذه الوظيفة على أن تتوافر فيها ثلاثة متطلبات أساسية؛ وهي: الإيجابية والحيوية والاستمتاع بأداء المهام، إضافة إلى الشروط التي تضعها الموارد البشرية والخاصة بالمؤهلات والخبرات وغيرها.

وأوضحت أن منسوبات ״مركز خدمات التواصل مع المسافرين״ يقدمن العديد من الخدمات لعملاء ״طيران أديل״، ومن بينها إتمام الحجوزات وعمليات الدفع والتعديل وغيرها، إضافة إلى استقبال الملاحظات والرد على الاستفسارات والعمل على حل كل الصعوبات التي قد تعترض العملاء، إلى جانب متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع كل محتوى يتعلق بالشركة.

مهارات أساسية

ونوّهت مشرفة المركز بأن ״طيران أديل״ يؤهل السيدات السعوديات المعيّنات حديثاً في هذه المهنة بعدد من الدورات التدريبية قبل المباشرة فعلياً، تتضمن دورة تعريفية بكافة الأقسام والخدمات التي تقدمها الشركة، إضافة إلى دورة المهارات الأساسية والتي تعزز أداء منسوبات القسم لتقديم الخدمات بالمستوى الذي يحقق رضا العميل.

ألف مكالمة يومياً

وبيّنت أن المركز ينفذ يومياً حوالي ألف اتصال ما بين وارد وصادر على أرقام التواصل (966920000212 + من داخل المملكة و966126539515 + من خارج المملكة)، مضيفةً أن جميع المكالمات مسجلة وتخضع لتقييم الجودة من خلال فريق متخصص.

آفاق واسعة

وخلال لقائهن، أبدت السيدات السعوديات من منسوبات المركز سعادتهن بالالتحاق بـ״طيران أديل״، واعتبرن أن العمل في مجال الطيران وخدمات المسافرين يفتح آفاقاً واسعة للعنصر النسائي، وأكدن على أن السيدة السعودية قادرة على خوض التحدي في مختلف مجالات العمل.

وأشرن إلى الهدف الأساسي لكافة منسوبي ״طيران أديل״ هو تقديم خدمة متميزة تفوق تطلعات العملاء، منوهات في الوقت نفسه بأن العمل في أي مجال لا يخلو من بعض الصعوبات التي تتلاشى أمام خدمة المسافرين ومساعدتهم في حصولهم على تجربة سفر مريحة ووصولهم إلى وجهاتهم بكل سهولة ويسر.

طيران أديل.. حيث الابتكار