أُحد يتقدم والاتفاق يتعادل سريعًا

المواطن - مروة نبيل

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد على نظيره الاتفاق في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول، عن طريق النجم هشام السيفي.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق هدف التعادل سريعًا في مرمى أُحد عن طريق لاعبه التونسي فخر الدين بن يوسف الذي هز الشباب في الدقيقة 38.

ويحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مباراة الاتفاق وأُحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أُحد صاحب المركز الثالث عشر.







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