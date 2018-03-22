إبرا على أبواب الدوري الأميركي الموسم المقبل

المواطن – متابعة

اقترب لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من الانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لتقارير صحفية، اليوم الخميس، فإن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سينتقل خلال أيام إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه قد يرحل قبل انقضاء المدة.

وأشارت التقارير إلى أن جالاكسي المهتم بضم إبراهيموفيتش منذ صيف 2016 بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي ليجدد اهتمامه به مجددًا، ومن المنتظر أن يتم التعاقد قريبًا.

وخاض إبراهيموفيتش أول موسم له مع مانشستر يونايتد بشكل متميز فاز فيه بكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي والدرع الخيرية، لكنه تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي غاب على إثرها لأشهر طويلة.

ولعب إبراهيموفيتش آخر مباراة له مع يونايتد أمام بيرنلي في 26 ديسمبر الماضي ليبتعد عن التشكيل الأساسي للفريق لوجهة نظر فنية.







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