إجابة سؤال عدم نزول الدعم في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن منذ أكثر من شهر أنه يجري مراجعة دورية مع كل دورة دفع للتأكد من صحة بيانات المستفيدين الأمر الذي ينتج عنه إيقاف نزول الدعم لبعض المستفيدين ممن سبق لهم الاستفادة من الدعم خلال الدورات السابقة.

وقال حساب خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن ردًا على العديد من الاستفسارات التي انهالت عليه بالتزامن مع ايداع الدفعة الرابعة إن عدم نزول الدفعة الرابعة تعني وجود تغير في البيانات أدى إلى عدم الاستحقاق.

وأوضح البرنامج أنه في حال الاعتراض على نتيجة الاستحقاق بإمكان الشخص تقديم اعتراض بعد مرور 5 أيام من تاريخ الاستحقاق.

وحول تغيير قيمة الدعم لبعض المستفيدين قال حساب المواطن إن تغيير قيمة الدعم الحالية تم بناء على بيانات الدخل المسجلة لدى الجهات الحكومية الأخرى، داعيًا الأفراد الراغبين في الاعتراض على مبلغ الدعم الحالي إلى تقديم اعتراض من خلال البوابة الإلكترونية بعد مرور 5 أيام من تاريخ الاستحقاق.

وكان حساب المواطن قد شدد على ضرورة تطابق بيانات الدخل في حساب المواطن مع تلك المسجلة لدى الجهات الحكومية لافتًا إلى أنه في حال وجود اختلاف سيتم الاعتماد على البيانات الرسمية لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين.

وكان حساب المواطن أودع اليوم 2.2 مليار ريال، تمثل الدفعة الرابعة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر مارس الجاري.

وحرصًا من إدارة البرنامج على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، فقد أتاحت التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا)، كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

ويأتي برنامج حساب المواطن، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار، إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم سبت.







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