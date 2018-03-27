إجازة استثنائية لنجم الرائد بانجورا

المواطن- الرياض

وافق نادي الرائد على منح لاعب كرة القدم إسماعيل بانجورا إجازة استثنائية لأسباب عائلية.

وجاءت الموافقة على إجازة بانجورا رغم استعدادات الفريق للمواجهة المصيرية أمام الفيحاء في السادس من أبريل المقبل بالجولة الخامسة والعشرين لدوري المحترفين السعودي.

وطلب بانجورا زيارة فرنسا لأسباب عائلية، ليضطر الجهاز الفني ومسؤولو النادي للموافقة على الطلب على أن يعود خلال أربعة أيام.

وفي حالة تأخره عن الموعد المتفق عليه فإنه سيتم توقيع عقوبة مالية عليه وفقًا للائحة المعمول بها.

ولعب بانجورا مع الرائد هذا الموسم 23 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويتواجد الرائد في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.







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