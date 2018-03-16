إحباط تهريب 109.38 حبة كبتاجون

المواطن - واس

أحبط رجال الجمارك السعودية في منفذ الحديثة، تهريب 109.38 حبة كبتاجون من خلال أربع عمليات مختلفة.

وفي التفاصيل بين مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي ،أنه تم ضبط هذه الكمية من الحبوب مُخبأة في أربع مركبات قادمة، حيث وردت أولاً إرسالية عبارة عن “خضراوات” محمولة داخل براد, وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش من قِبل المراقب الجمركي عُثر على (30,000) حبة داخل المكيف الخاص بالبراّد بعد تغليفها بأكياس بلاستيكية لغرض التمويه، بينما في العملية الثانية تم ضبط (42,015) حبة كبتاجون داخل محرك سيارة .

وأفاد بأن الضبطية الثالثة بلغت (36,416) حبة كبتاجون كانت مخبأة داخل عمود دوران شاحنة نقل ،وفي العملية الرابعة عثر على (607) حبوب داخل بطارية شحن متنقلة .

وأكد العنزي أن جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.







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