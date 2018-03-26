إدارة التمكين في ضمان الرياض تدعو المستفيدات للملتقى الوظيفي الأول

المواطن - الرياض

ترعى الإدارة العامة للتمكين الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض، يوم الأربعاء القادم الملتقى الوظيفي الأول لمستفيدات الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوطين 12 نشاطاً تجارياً.

وبهذه المناسبة ذكر مساعد مدير عام فرع الوزارة للضمان الاجتماعي صالح الدخيل، أن الملتقى يهدف إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للنساء الضمانيات، ونقلهن من الرعوية إلى التنموية تحقيقاً لرؤية 2030، حيث سيكون الملتقى بمثابة حلقة وصل بين المستفيدات من الضمان ورواد الأعمال ومسؤولي الجهات التجارية.

وأضاف أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهن تمهيداً لتوظيفهن في الوظائف المتاحة بحسب رغباتهن وقدراتهن، كما سيتم تعريفهن في الملتقى بأهم ما توفره الوزارة لهن من دعم في هذا المجال وكيفية التقديم والاستفادة من هذه الداعم. داعياً جميع النساء الضمانيات لحضور الملتقى واستغلال هذه الفرصة لتحسين أوضاعهن المعيشية والاستقلال بأنفسهن مادياً، علماً أن الملتقى يبدأ عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً .

ويمكن التسجيل في موقع الملتقى على الرابط التالي (هنا)







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