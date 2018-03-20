إدارة تعليم تبوك تفعل خدمة التسجيل الإلكتروني في رياض الأطفال عبر هذا الرابط

المواطن - تبوك

بدأت إدارة تعليم تبوك تفعيل رابط التسجيل الإلكتروني في رياض الأطفال ضمن الخدمات الجديدة في بوابة تعليم تبوك الذي تم تفعيله صباح اليوم.

وكان مدير تعليم تبوك إبراهيم بن حسين العُمري دشن صباح أمس بمكتبه الخدمات الجديدة على البوابة الإلكترونية لإدارة تعليم تبوك بعد تطويرها وتحديثها .

وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات في تعليم تبوك ، علي بن إبراهيم الخضير أن عملية تطوير البوابة الإلكترونية تضمنت خدمات عدة يمكن الاستفادة منها باسم مستخدم وكلمة مرور واحدة، كما تمكن منسوبي التعليم في المنطقة الدخول على البيانات الوظيفية وبيانات المسير الشهري والتسجيل في الدورات التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية، وكذلك الدخول للمدارس بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور الحالية لنظام التعاميم ، وتمكن الإدارات ومكاتب التعليم من الاطلاع على التعاميم وطلب حجز للنظام المرئي للقاءات والبرامج عن بُعد.

ورحب الخضير باستقبال الاستفسارات والملاحظات على الرقم 0144209889، أو من خلال نظام التعاميم وحث المستفيدين على الدخول للنظام برقم السجل المدني، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي حرصاً من إدارة تعليم تبوك على تحديث الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر البوابة بما يساهم في إنهاء كافة إجراءات المستفيدين المالية والإدارية.

ويمكن دخول موقع تعليم تبوك على الإنترنت عبر الرابط التالي (هنا).

وأوضحت مدير إدارة رياض الأطفال بتعليم تبوك مرفت الثمالي أنه تم تحديد الأعمار بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل بثلاثة مستويات تتضمن المستوى الأول من مواليد من 22/ 12 / 1435هــ إلى 21 / 12 / 1436هـ، المستوى الثاني من مواليد 22 / 12 / 1434هـ إلى 21/ 12 / 1435هـ، المستوى الثالث من مواليد 22 / 12 / 1433هـ إلى 21/ 12 /1434هـ .







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