إزالة إحداثات من 3 مواقع في ثلوث المنظر

المواطن - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

أزالت بلدية محافظة بارق ولجنة التعديات، اليوم الاثنين، الإحداثات من 3 مواقع في قرى سد عامر بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق.

وأوضح رئيس قسم الأراضي ببلدية بارق، زاهر الحسين البارقي، أن الإزالة جاءت بعد الإبلاغ عن الإحداثات من قبل مراقبي وحدة مراقبة الأراضي ببلدية محافظة بارق، مضيفًا أن لجنة التعديات أزالت الإحداثات من الأراضي بمعدات البلدية، وبتواجد قوة أمنية من شرطة مركز ثلوث المنظر.

ولفت إلى أن الإحداثات عبارة عن أسوار من الحجر وخزانات ماء وعقوم ترابية، موضحًا أنه تمت استعادة أكثر من 15000 متر مربع من الأراضي الحكومية، وتم تسليمها للبلدية خالية من الإحداثات.







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