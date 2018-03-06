إزالة تعديات بمساحة 151 ألف متر مربع من الأراضي البيضاء في حائل

المواطن- واس

أزالت أمانة منطقة حائل، ممثلة ببلدية شمال المدينة، خلال الستة أشهر الماضية، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 151 ألف متر مربع، وذلك بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بإمارة وشرطة المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية شمال المدينة بحائل نشمي بن محمد العنزي أن عدداً من المحدثين قام بعمل حواجز ترابية وغرف وشبوك يحتوي البعض منها على آبار ارتوازية بـ 45 موقعاً متفرقاً، شملت السويفلة والنيصية واوبيره والعريدة والسفن وحقروصين وعريجاء، مشيراً إلى أن آليات ومعدات البلدية باشرت أعمال الإزالة بمشاركة لجنة من الجهات المعنية وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك للحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين المحدثين.







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