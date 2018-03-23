إسناد مشروع بناء 25 ألف وحدة سكنية لائتلاف أميركي سعودي

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

منحت الهيئة العامة للاستثمار SAGIA ائتلافًا مكونا من رجال أعمال أميركيين وسعوديين رخصة لبناء مشروع عقاري متعدد الاستخدامات للتنمية، على مساحة تقترب من 10 ملايين متر مربع في العاصمة الرياض.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء رويترز الدولية، فإن الحكومة تواجه نقصا في مشروعات الإسكان ميسور التكلفة، وهو الأمر الذي دفعها للبحث عن شراكات مع مستثمرين دوليين للمساهمة في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كجزء من الخطة الاستراتيجية لرؤية 2030 الشاملة.

وقال كونسورتيوم جلوبال بزنس فنتشرز “ائتلاف أعمال” ومقره شيكاغو، اليوم الجمعة، إنه يعتزم بناء ما يصل إلى 25 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى ساحة تجارية بمساحة مليون قدم مربعة في ثلاثة مواقع شمالي الرياض.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن قيمة العقد أو الإطار الزمني للمشاريع، غير أنه مرتبط بشكل وثيق بخطة الإسكان الخاصة برؤية 2030 التي كشف عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال العامين الماضيين.

وفي مايو قال ماجد الحقيل وزير الإسكان لرويترز إن الوزارة تعتزم إقامة مشروع بتكلفة 100 مليار دولار لبناء مليون منزل منخفض التكلفة على مدى السنوات الخمس القادمة من خلال تعادل القوة الشرائية مع مطورين محليين ودوليين.

وتنظر المملكة لملف الإسكان كواحد من أهم بنود إنجاح رؤية 2030 الشاملة، والتي تهدف لخلق مزيد من فرص العمل وتوسيع نطاق مشاركة السيدات في سوق العمل، بالإضافة إلى الهدف الأعم والذي يسعى لتقليل اعتماد المملكة على اقتصاد النفط، ومن ثم تنويع مصادر دخولها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.







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