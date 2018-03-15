إشادة بتولي سعد الشهري تدريب المنتخب الأولمبي

المواطن - مروة نبيل

أشاد النقاد الرياضيون وجمهور كرة القدم السعودية بتولي المدرب الوطني سعد الشهري تدريب المنتخب الأولمبي لمدة عام واحد قابل للتجديد.

وتفاعل النقاد الرياضيون والجمهور مع خبر تولي سعد الشهري تدريب المنتخب الأولمبي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عبر هاشتاقي سعد الشهري والمنتخب الأولمبي وأصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة.

وكتب الناقد الرياضي عدنان جستنيه: “إدارتا الاتحاد والهلال تجاوبتا مع قرار اتحاد كرة القدم بإلغاء بطولة السوبر من أجل مصلحة المنتخب، إدارة نادي الاتفاق على الرغم من الموقف الحرج الذي قد يتعرض له فريقها بعد الاستغناء عن المدرب سعد الشهري، إلا أنها تجاوبت “لمصلحة المنتخب الأولمبي “.

وقال الكاتب الرياضي وليد سعيد: ” المدرب سعد الشهري يقود المنتخب الأولمبي بعقد يمتد لعام .. يستاهل”، وكتب الإعلامي هيثم أحمد باماقوس: “سعد الشهري يتولى رسمياً دفة المنتخب الأولمبي الفترة المقبلة.. المدرب الوطني “المميز” يفرض نفسه بلا فلاشات. برافو يا كوتش”.

وعلق المصور الرياضي سيف حموه قائلًا: “منتخبنا الوطني الأولمبي يتعاقد مع المدرب الوطني سعد الشهري لقيادة الأخضر في معسكره الإعدادي في جدة من ١٩ لـ٢٧ مارس قبل أن يعود مرة أخرى إلى نادي الاتفاق.. يذكر أن الشهري حقق نجاحات مع الأخضر الشاب وشارك في كاس العالم للشباب بالتوفيق لمنتخبنا”.

وتابع الناقد الرياضي محمد البكيري: “صورة مع التحية للمدربين الوطنيين الذين عينهم على وظيفة حكومية. وطموحهم تدريب أندية أو منتخباتنا!! ولا يريدون المغامرة. وتحية إعجاب إلى سعد الشهري على روح التحدي والتفرغ للنجاح”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن، اليوم الخميس، عن تعاقده مع مدرب نادي الاتفاق سعد الشهري لتدريب المنتخب الأولمبي لمدة عام قابل للتجديد.

وسيتولى سعد الشهري تدريب المنتخب الأولمبي في معسكره في مدينة جدة في الفترة من 19 إلى 27 مارس الجاري؛ حيث سيخوض الأخضر مباراتين وديتين مع المنتخب المصري الأولمبي.

وبعد معسكر جدة سيعود سعد الشهري لقيادة الاتفاق في المباريات المتبقية في الدوري السعودي، ثم يبدأ مهمته الرسمية كمدرب للمنتخب الأولمبي.







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