إشادة بدعم تركي آل الشيخ لجمعية أصدقاء اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

يحرص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على دعم جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية باستمرار خلال الفترة الماضية، الأمر الذي لاقى قبولًا واسعًا في الوسط الرياضي السعودي.

وتحدث الكاتب الرياضي أحمد الشمراني لبرنامج “الخيمة” على مساندة تركي آل الشيخ للجمعية قائلًا: دعم رئيس هيئة الرياضة لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية هو امتداد لدعمه الكبير في كل ما يخص شأن الرياضة والمنتخب”.

وعلق الإعلامي عبد الكريم الجاسر على الأمر ذاته للبرنامج المذاع على قناة KSA SPORTS قائلًا: “اللاعبين القدامى لم يجدوا اهتماماً إلا في هذا الوقت وبدعم تركي آل الشيخ، وهذا الدعم إيجابي بشكل كبير ولا يعرفه إلا القريب من هذا الشأن”.

وقال الناقد الرياضي محمد البكيري: “اهتمام ماجد عبدالله بكثير من اللاعبين القدامى المنسيين شيء إيجابي، وكان الإعلام والجميع لا يلتفتون لهذا الأمر وغائبين عنه؛ وهناك كثير من اللاعبين الذين خدموا الرياضة لديهم مشاكل كثيرة ولا أحد يهتم به أو يعلم عنهم شيئاً”.

وتابع لاعب نادي النصر السابق محسن الحارثي: “قبل قدوم تركي آل الشيخ للرياضة السعودية كان اللاعبون القدامى منسيين وبوجود تركي آل الشيخ شاهدنا اهتماماً كبيراً، ونتمنى استمرار هذا الاهتمام”.

وأضاف النجم الليبي طارق التايب: “المفترض أن تكون هناك جمعية تهتم باللاعبين القدامى والحاليين.. والاستعانة باللاعبين القدامى شيء أساسي في الشؤون الإدارية الرياضية وكثير من اللاعبين لم تُتَح لهم الفرصة”.

وكان الأسطورة ماجد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الجمعية، قد أعلن، مساء أمس الأحد، عن تكفل تركي آل الشيخ بـ200 مقعد للاعبين القدامى الذين خدموا الرياضة السعودية لحضور كأس العالم في روسيا 2018، مُشددًا على دعمه المتواصل للجمعية ومستفيديها.







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