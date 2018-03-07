إصابات في سقوط حاجز خرساني على مركبة بجدة

المواطن - جدة

أصيب عدد من الأشخاص في ارتطام سيارة نقل صرف صحي (ترلا) بحاجز خرساني في أعلى كوبري غرناطة مع السبعين باتجاه الجنوب؛ ما أدّى إلى سقوط جزء من الحاجز الخرساني على إحدى المركبات المارّة أسفل الكوبري.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة 997 تَلَقّت، مساء أمس الثلاثاء، بلاغاً يفيد بوقوع حادث سقوط حاجز خرساني من أعلى كوبري على سيارة أسفل الكوبري.

وأضاف أن فرقة إسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين هرعوا إلى الموقع، ليجدوا حالتين إصابة إحداهما خطيرة والأخرى بسيطة، وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة لهما بالموقع، تم نقل الإصابة الخطيرة لمستشفى دكتور سليمان فقيه بجدة.

وتتمنى الإدارة العامة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور، وربط حزام الأمان لجميع مَن في المركبة.







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