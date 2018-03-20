إصابة الإيطالي كيليني ليست خطيرة

المواطن - متابعة

أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي أن الإصابة التي تعرض لها لاعب كرة القدم جورجيو كيليني لا تستدعي لقلق جماهير النادي.

وأصدر النادي بيانًا أكد خلاله أن كيليني خضع لفحوصات إضافية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن، والتي أبعدته عن معسكر المنتخب الإيطالي.

وأضاف البيان أن نتيجة الفحوصات أثبتت أن الإصابة ليست خطيرة، لكنها تتطلب متابعة يومية.

وغادر كيليني معسكر المنتخب، أمس الإثنين بسبب مشكلة عضلية، وسيمكث في مدينة تورينو، لمحاولة التعافي من أجل مواجهات يوفنتوس المقبلة.

وسيلعب يوفنتوس في 31 من الشهر الجاري مع ميلان، قبل استقبال ريال مدريد الإسباني، في الثالث من أبريل/نيسان المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.







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