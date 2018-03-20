إصابة راكان الشملان لاعب النصر بقطع في الرباط الصليبي

المواطن - محمد سمعه

أصيب اللاعب راكان الشملان، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي الأولمبي، بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الحالية.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على “تويتر” أن سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي قرر استبعاد اللاعب راكان العنزي من معسكر الفريق، وذلك بعد إصابته في مباراة فريقه النصر في الدوري الأولمبي يوم الأحد.

يذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي يخوض معسكرًا إعداديًّا في مدينة جدة في الفترة الحالية؛ وذلك من أجل الاستعداد لخوض غمار منافسات بطولة دورة الألعاب الآسيوية في دولة إندونيسيا في العام الحالي.







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