إصابة لاعب الهلال بقطع في الرباط الصليبي

المواطن – عبدالناصر سيد

أعلن نادي الهلال تعرُّض لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالله الحافظ لإصابة قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وفي تغريدة على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال النادي : إن الفحوصات الطبية أثبتت وجود اشتباه بقطع في الرباط الصليبي أثناء المناورة التي جمعت بين الفريق الأول مع الأولمبي مساء الثلاثاء.

وفضّل الجهاز الطبي مغادرة الحافظ إلى مركز طبي متخصّص؛ للوقوف على حالة اللاعب بشكل نهائي، والتأكد من سلامته.

ولم يعلن نادي الهلال عن خضوع الحافظ لعملية جراحية من عدمه، والفترة التي سيغيب على إثرها عن الملاعب.







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