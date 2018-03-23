إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور خلال 24 ساعة

المواطن - واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية سُجلت إصابة واحدة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 بمحافظة ثادق .

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11767عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 164حالة، في حين جرى التخلص من 3546 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحةً أنها تلقت 4 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكدت الوزارة أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة ، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :