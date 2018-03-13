إصابة 4 أشخاص إثر انفجار استهدف موكب رئيس وزراء فلسطين بغزة

المواطن - متابعة

أصيب 4 أشخاص بجروح طفيفة، بينهم حارسا أمن، إثر انفجار استهدف موكب رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله، لدى وصوله قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون “إيرز”، صباح اليوم.

واستقبل المستشفى الإندونيسي 4 إصابات طفيفة، بينها اثنان من حُراس رئيس الوزراء، فيما ألقت قوات الأمن القبض على مشتبه بهما بتنفيذ الانفجار، بعد فترة وجيزة من وقوع الانفجار.

وحسب صحافيين متواجدين في المكان، فإن الانفجار وقع في آخر مركبة من الموكب لدى دخوله قطاع غزة.

ولم يصب رئيس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج الذي رافقه، بأي أذى.

وأكدت مصادر أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، مشيرة إلى أنه لم يحصل أي إطلاق نار في المنطقة، وأن ما جرى أن قوات الأمن أطلقت النارَ في الهواء بعد الحادثة أثناء ملاحقتها لشخصين مشبوهين.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه بهما في تنفيذ الهجوم.

بدورها، استنكرت الرئاسة الفلسطينية استهداف موكب الحمدالله، محملة حركة “حماس” المسؤولية عما وصفته بـ “الاستهداف الجبان” لموكب رئيس الوزراء في غزة.

ووصفت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” ما جرى بأنه “محاولة اغتيال”.

وقبل قليل، وصل الحمدالله وفرج إلى قطاع غزة في زيارة ستستمر ساعات، سيلتقيان خلالها الوفدَ الأمني المصري وربما قيادة حماس، قبل أن يشاركا في حفل افتتاح محطة تحلية المياه.







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