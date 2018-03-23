إعداد المنتخب السعودي مُطمئن.. ويجب أن يتعامل بيتزي بواقعية

المواطن - مروة نبيل

تحظى فترة إعداد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بحالة من القبول في الوسط الرياضي حتى الآن، خاصة أنها جاءت بشكل تدريجي؛ ما يُساهم في ارتفاع مستوى اللاعبين، فيما طالب النُقاد الرياضيون بضرورة ثبات التشكيل خلال الفترة المقبلة.

وقال الناقد الرياضي خميس الزهراني: “ما يجعلنا قلقين من إعداد المنتخب هو أن الإعداد بدأ منذ إعلان التأهل للمونديال ثم تغير المدرب لكن يجب أن نتفاءل حاليًا، والأهم أن ندخل للمونديال بمعنويات مرتفعة وأخاف أن يتأثر اللاعبون من خسارة اللقاء الاستعدادي الأخير أمام ألمانيا”.

وتابع الزهراني تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “مهما كانت نتيجة المباراة الودية للأخضر مع ألمانيا فلن تؤثر على اللقاء الافتتاحي لكأس العالم أمام روسيا.. إعداد مونديال 94 مختلف وكان لمدة 6 أشهر .. المنتخب كان به طفرة بالنجوم”.

وأضاف: ” يجب أن يكون مدرب المنتخب السعودي بيتزي واقعيا مع المستوى الفني لعناصر الأخضر .. القضية كلها فنية”، وتابع: “المنتخب المصري يملك نجوما مميزين ولن تكون مواجهتنا معهم سهلة”، ليرد الإعلامي وليد الفراج قائلًا: “منتخب مصر قوي وسنعاني أمامهم”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي سلطان اللحياني: “إعداد المنتخب مطمئن كونه على مراحل والأهم هو الثبات على التشكيلة لنتمكن من تدارك الأخطاء، والخسارة في المعسكر الإعدادي ستؤثر سلبًا على المنتخب السعودي .. الثبات على التشكيلة في المراحل المتبقية من الإعداد سيزيد التجانس لدى اللاعبين”.

وعلق الناقد الرياضي عادل التويجري قائلًا: “كنت متفائلا بشأن إعداد المنتخب السعودي لكنه أصبح مقلقا بعد تغيير الجهاز الفني.. خسرنا بالـ 5 قبل المشاركة في مونديال 94 وكانت مشاركة مميزة .. النتائج لا تهم في الاستعداد، ولا يجب أن نفصل بين البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي بإدارة باوزا وبيتزي لأن الوقت ضيق.. النتائج الثقيلة ستؤثر علينا بالمونديال”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “أتمنى أن لا نكرر تجربة الأخضر في مونديال 2002 لكن الإمكانيات الفنية للمنتخب في مونديال 94 أعلى من المنتخب الحالي.. يجب أن نشارك بكل قوة في روسيا، ومونديال 2006 لم نكن سيئين جدا لكن تعرضنا لنتائج ثقيلة .. ابتعدوا عن الألوان لأن المنتخب يلعب للون واحد فقط”.

واختتم عادل التويجري تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “لا نمارس دور التخدير ومن واجبنا أن نحذر من أي أخطاء نراها بالمنتخب.. اللاعب السعودي لن يُرحم ويجب أن يتعود على الضغط”.

ومن جانبه، قال وليد الفراج: “الجمعة ستكون أول خطوة حقيقية لإعداد المنتخب السعودي للمونديال وستكون أول الملامح لبيتزي والمحترفين في إسبانيا.. نقول يا رب، ومباراة السعودية مع البرازيل في كأس القارات 99م كانت عجيبة لأننا سجلنا هدفين بالشوط الأول لكن الشوط الثاني انتهت المباراة بنتيجة 8-2 للبرازيل”.

وفي ختام تصريحات مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، قال: “المنتخب السعودي يحتاج لتعديل الصورة السابقة”، ورد الناقد الرياضي سلطان اللحياني قائلًا: “الإعداد المميز والدعم المقدم يحتاج لتتم ترجمته بالنتائج”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :