إعلاميون وسياسيون: زيارة ولي العهد للقاهرة في توقيت بالغ الخطورة

المواطن - سعد البحيري

احتفى العديد من كتاب الرأي ورجال الفكر والسياسة في مصر بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة اليوم في مستهل جولته الخارجية الأولى بعد توليه منصب ولي العهد في يونيو الماضي.

وبالرغم من أنها ليست الزيارة الأولى للأمير محمد بن سلمان إلا أن زيارته للقاهرة هذه المرة تكتسب أهمية تاريخية نظرًا للتطورات التي تشهدها المنطقة.

توقيت بالغ الخطورة والأهمية

من جانبه أكد النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية، في مجلس النواب المصري، أن زيارة ولي العهد للقاهرة اليوم، تعد زيارة تاريخية في توقيت بالغ الخطورة والأهمية لمستقبل الأمة العربية والتحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة.

وأشار الجمال، في بيان له، إلى أن الزيارة تأتي قبيل انعقاد مؤتمر القمة العربية المقرر عقدها في الرياض والتي تحتاج إلى التنسيق المستمر والتشاور حول العديد من الملفات الساخنة المطروحة على القمة بحسب الأهرام.

نموذج يحتذى به

وأوضح، أن العلاقات المصرية السعودية تعد دومًا نموذجًا يحتذى به في علاقات الأخوة والتضامن والود سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي فإن تلك العلاقات وخلال السنوات الأخيرة قد ازدادت عمقًا وترسيخًا لا سيما في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم العربي.

وأكد أن الشعب المصري لن ينسى المواقف السعودية المشرفة والداعمة لمصر إبان وعقب ثورة 30 يونيو.

وأشار الجمال، إلى أن الأمير الشاب محمد بن سلمان بكل السياسات العصرية والتنموية التي ينتهجها قد أحدث بلا شك نقلة نوعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية سواء داخل المملكة أو في محيطها العربي.

تغيير كبير

بدوره قال الإعلامي المصري عمرو أديب إن الأمير محمد بن سلمان، أحدث تغييرًا كبيرًا داخل المجتمع السعودي.

وأضاف الإعلامي المصري في برنامجه “كل يوم”، مساء أمس ، أن ولي العهد تبنى عدة مشروعات لتحديث المجتمع السعودي، فضلًا عن مشروع نيوم.

وتابع: شاب ، عمره 31 عامًا، يقود تغييرًا وتطويرًا كبيرين في بلد كبير بحجم المملكة السعودية، هذه زيارة مهمة.

تغييرات جذرية

أما الكاتب نصر زعلوك فكتب في صحيفة الأهرام مقالاً أكد فيه أن زيارة ولي العهد للقاهرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وأهمية التنسيق والتشاور المستمر بين القيادتين في مختلف قضايا المنطقة قبل انعقاد القمة العربية بالرياض 28 مارس الحالي، وقبيل زيارته إلى بريطانيا الأربعاء المقبل في إطار جولة أوروبية تشمل ثلاث دول.

وأضاف أن هذه الزيارات المتتالية تأتي في وقت يشهد فيه المجتمع السعودي تغييرات جذرية نحو الابتعاد عن التشدد في مجتمع يزيد نسبة الشباب فيه على 70 في المائة .

وأوضح أن ولي العهد يقود عملية تغيير شاملة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة حيث حصلت المرأة السعودية على العديد من المزايا المستحقة بهدف أن تمثل ثلث نسبة القوى العاملة بحلول 2030، وتمت الموافقة الملكية على حقها في قيادة السيارة، وأقر مجلس إدارة هيئة الإعلام تراخيص إنشاء وتشغيل دور السينما. كما تمت الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للترفيه واستثمار 64 مليار ريال في السنوات العشر المقبلة من بينها إقامة دار للأوبرا لأول مرة في تاريخ المملكة.







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