إعلان نتائج مسابقة رسل السلام في الرس.. الأربعاء

المواطن - واس:

تواصل جميع الفرق الكشفية من جميع مناطق المملكة المشاركة في منافسات رسل السلام للتميز الكشفي لمرحلة المتقدم المقامة حالياً بمحافظة الرس لتقديم منافساتها بعرض المشاريع التنافسية في مدارس الرس الثانوية.

وتقوم كل إدارة تعليمية على مدار ثلاثة أيام بعرض مشاريعها على ثلاثة محاور: وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي.

وأبان القائد الكشفي عبدالرحمن الخميس أن الهدف لهذه المنافسات هو تنمية الشخصية المتكاملة للكشاف بتعزيز مهارات التفاعل الإيجابي مع الحياة.

من جانبه أفاد رئيس قسم النشاط الطلابي ماجد العوفي بأن النتائج سوف تعلن في الحفل الختامي لمنافسات رسل السلام للتميز الكشفي الذي سيكون يوم الأربعاء القادم على مسرح الإدارة بمحافظة الرس عند الساعة الخامسة عصراً.

وكانت منافسات رسل السلام للتميز الكشفي لـ “مرحلة المتقدم”، قد افتُتحت صباح أمس، بمشاركة ما يقارب (٣٠٠) كشاف يمثلون جميع إدارات التعليم بالمملكة.







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