إغراءات إماراتية لخطف خربين من الهلال

المواطن- الرياض

تحوم الشكوك حول مصير بقاء لاعب كرة القدم السوري عمر خربين في صفوف الهلال الموسم المقبل من عدمه.

وانهالت الإغراءات على خربين من قبل نادي العين الإماراتي على أمل إقناعه بالانتقال إلى صفوفه في الموسم الكروي الجديد بعد المستوى اللافت للنظر الذي قدمه اللاعب مع الزعيم خلال الموسم الحالي.

وما زال خربين في حيرة من أمره إما الموافقة على الرحيل من الهلال والانتقال إلى العين، أو البقاء ضمن صفوف الفريق والتمسك به في الموسم الجديد.

وحرص مسؤولو العين على مراقبة خربين طوال الفترة الماضية، ولاحظوا وجود ثبات في مستوى النجم السوري ليتم الاستقرار على التفاوض معه ومحاولة إقناعه باللعب ضمن صفوف النادي.

وانضم خربين للهلال في يناير 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من الظفرة الإماراتي قبل أن يقوم الهلال بشرائه نهائيًا في آخر الموسم.

وظهر السوري بمستوى متميز مع الزعيم، وحصل على لقب هداف البطولة الآسيوية العام الماضي رغم خسارة فريقه اللقب، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في القارة 2017.

وسجل اللاعب الموسم الجاري أربعة أهداف فقط خلال 14 مباراة وصنع خمسة أخرى، بسبب كثرة إصاباته.







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