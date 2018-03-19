إغلاق مركز تجاري في ينبع لمخالفته اشتراطات السلامة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

أغلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع أحد المراكز التجارية وذلك لمخالفة العمل دون تصريح الدفاع المدني.

يأتي ذلك بالإضافة إلى وجود بعض المخالفات الأخرى مثل عدم عمل نظام الإنذار وعدم عمل مضخة الحريق، وعدم وجود سجل للسلامة.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع أن إدارته عازمة على الاستمرار بالحملات التفتيشية على المنشآت بمختلف فئاتها وأنشطتها ولن يكون هناك أي تهاون في تطبيق التعليمات بحق المنشآت المخالفة.

داعيًا أصحاب المحال التجارية باستكمال متطلبات السلامة الوقائية والاستفادة من برنامج سلامة الإلكتروني لإصدار التصاريح إلكترونيًا ( سلامة ) والمتوفر على شبكة الإنترنت وموقع المديرية العامة للدفاع المدني (هنا)







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