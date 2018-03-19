إغلاق مطعم ومصادرة 137 كرتون فواكه وخضروات في وسط الدمام

المواطن- الدمام

واصلت بلدية وسط الدمام حملاتها الرقابية، اليوم الاثنين، لتغلق مطعمًا بعد مخالفته الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأكد الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية على “تويتر”، أن بلدية وسط الدمام صادرت خلال الحملة 137 كرتونًا من الفواكه والخضروات من الباعة الجائلين المفترشين في الشوارع والمساجد.

وفي وقت سابق، واصلت بلدية صامطة بمنطقة جازان حملاتها الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية، حيث صادرت 173 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم مخالفة المحلات وإغلاقها بحسب لائحة الجزاءات البلدية.

وأحالت البلدية العمالة المخالفة للجهات المختصة ضمن حملة وطن بلا مخالف.







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