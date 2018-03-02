إقامة دورة الرخصة الآسيوية C في جازان السبت

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إقامة اللجنة الفنية بالاتحاد، يوم غد السبت، دورة الرخصة الآسيوية C في جازان.

وتُقام دورة الرخصة الآسيوية C تحت إشراف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن المُقرر أن تستمر حتى السادس عشر من شهر مارس الجاري.

وتأتي دورة الرخصة الآسيوية C في جازان ضمن برامج وخطط اللجنة الفنية التي تسعى إلى إثراء الكفاءات الوطنية من خلال البرامج التطويرية، وذلك ضمن أهداف ورؤى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتشتمل الدورة التي يُحاضر فيها المدرب الوطني خالد الفرحان على عدة محاضرات نظرية وتطبيقية في مجال التدريب بشكل عام، وفي مجالات دقيقة كالتمرير والمساندة والمراوغة واللعب المبدع والتمرير الطويل والتسديد وغيرها من الدروس والمحاضرات.

كما تشتمل دورة الرخصة الآسيوية C على عدد من المجالات العامة كالقانون الرياضي والاتصال الفعال والتغذية والإصابات الرياضية، بالإضافة إلى اختبارات نظرية وعملية.







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