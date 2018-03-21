إقبال ضعيف من برشلونة على تذاكر نهائي كأس الملك

المواطن – متابعة

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إقبال جماهير برشلونة لحضور نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ضعيف جدًا.

وأضافت الصحيفة أن حوالي 3 آلاف طلب وصل للنادي الكتالوني لحضور نهائي كأس الملك، خاصة وأن عدد التذاكر المتاحة حوالي 16 ألف طلب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتزايد الإقبال على تذاكر المباراة، حيث إنه لا يزال هناك وقت حتى الأربعاء المقبل لإغلاق الطلبات.

ويواجه برشلونة نظيره إشبيلية في نهائي كأس الملك يوم 21 أبريل المقبل.

ويسعى الفريق الكتالوني للتتويج بلقب الكأس للمرة الثلاثين في تاريخه، والرابعة على التوالي.

بينما يحاول إشبيلية الفوز بكأس البطولة للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب منذ موسم 2009- 2010.







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