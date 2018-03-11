إلتون خوزيه يغيب عن القادسية لنهاية الموسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي إلتون خوزيه، عن المباريات حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وقال حساب نادي القادسية: “غادر اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه إلى ألمانيا فجر اليوم لإجراء الفحوصات الطبية، وكذلك العملية الجراحية لإصابة الفتاق التي يعاني منها، والتي تعرض لها في مباراة الفيصلي في كأس الملك”.

وأضاف نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الإصابة التي تعرض لها البرازيلي إلتون خوزيه ستُحرمه من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

وتعرض إلتون خوزيه للإصابة خلال مباراة القادسية والفيصلي ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بهزيمة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليودع منافسات المسابقة المحلية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة.







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