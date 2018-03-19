إمارة عسير توضح حقيقة رفع الحظر عن سعد الحجري

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تصحيحًا لما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية حول رفع الحظر عن المناشط الدعوية لعضو الإفتاء في عسير الشيخ سعد الحجري ، أكدت إمارة منطقة عسير أن توجيه أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المبلغ لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة يقضي بعودة الحجري لخطب الجمعة فقط دون غيرها من مناشط دعوية ومحاضرات وما يندرج تحتها .

وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت في بيان صحفي ، إن توجيه الأمير فيصل بن خالد بخصوص سعد الحجري واضح وصريح، وإن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية لم يكن دقيقًا ولا يستند على شيء رسمي.

وأضاف آل ثابت أن توجيه الأمير فيصل بن خالد شمل إعادة النظر واتخاذ الإجراء المناسب في حال حدوث أي تجاوز ، لافتًا إلى أن الإجراء يهدف إلى الحد من استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح آراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع ولا تخدم المصلحة الوطنية.

يذكر أن أمير عسير قد وجه في سبتمبر الماضي بمنع الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة وجميع المناشط الدعوية بسبب إثارته للرأي العام خلال محاضرة ألقاها في أحد الجوامع التابعة لمحافظة خميس مشيط تحت عنوان ( عشرون مفسدة لقيادة المرأة للسيارة ) ، وما ورد فيها من عبارات تثير الرأي العام ، ووصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين .







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